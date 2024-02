Astensionismo: Delrio (Pd), 'mettere cittadini nelle condizioni di esprimere voto'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "L'astensionismo crescente è un problema democratico da non sottovalutare. Innanzitutto occorre fare una distinzione: non tutto l'astensionismo attiene al distacco dalla politica, una parte sostanziale è legata all'impossibilità ma...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "L'astensionismo crescente è un problema democratico da non sottovalutare. Innanzitutto occorre fare una distinzione: non tutto l'astensionismo attiene al distacco dalla politica, una parte sostanziale è legata all'impossibilità materiale da parte dell'elettore di esprimere il voto. E questa è una sconfitta per il sistema politico". Così, in una nota, Graziano Delrio, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen.

"Il tema sollevato dalla ricerca di Vis Factor, pubblicata su Corriere.it, è di grande attenzione, per questo occorre porre in essere una serie di azioni concrete ed efficaci. Occorre rendere strutturale la norma per il voto degli studenti fuorisede ed allargarla anche ai lavoratori. In secondo luogo c'è da guardare ai modelli virtuosi che combinano le modalità di voto digitale con quelle tradizionali, per fare in modo che sempre più cittadini possano essere messi nelle condizioni di poter esprimere la propria preferenza elettorale", chiosa il parlamentare Pd.