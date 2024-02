**Autonomia: pervenute 260 richieste di audizioni in Commissione**

**Autonomia: pervenute 260 richieste di audizioni in Commissione**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Nella Commissione affari costituzionali della Camera, secondo quanto si apprende, sono pervenute 260 richieste di audizioni per l'autonomia: 145 solo del M5S, 58 da Avs e 37 dal Pd. Il presidente, in accordo con maggioranza, ha chiesto contingentamento a massimo 15 r...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Nella Commissione affari costituzionali della Camera, secondo quanto si apprende, sono pervenute 260 richieste di audizioni per l'autonomia: 145 solo del M5S, 58 da Avs e 37 dal Pd. Il presidente, in accordo con maggioranza, ha chiesto contingentamento a massimo 15 richieste per gruppo.