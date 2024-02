Camera: ok pdl che istituisce Giornata Unità e Forze Armate il 4/11

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Via libera dall'Aula della Camera alla pdl che istituisce la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate per il 4 novembre, giornata in cui ricorre la fine della Prima guerra mondiale. I voti favorevoli sono stati 206, i contrari 104: già ap...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Via libera dall'Aula della Camera alla pdl che istituisce la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate per il 4 novembre, giornata in cui ricorre la fine della Prima guerra mondiale. I voti favorevoli sono stati 206, i contrari 104: già approvato in Senato nel luglio scorso, il provvedimento diventa legge. Attualmente tale ricorrenza veniva celebrata come 'Giorno dell'unità nazionale' ogni prima domenica di novembre.