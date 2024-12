Casa: Clancy, 'domani sit-in amministratori davanti a Camera, Salvini ci riceva'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Domani mattina giovedi 12 dicembre dalle ore 11, le città italiane si riuniranno in Piazza Capranica, a Roma, davanti a Montecitorio in un presidio per chiedere al Governo l’adozione di un Piano Casa Nazionale". Lo afferma la vicesindaca di Bologna...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Domani mattina giovedi 12 dicembre dalle ore 11, le città italiane si riuniranno in Piazza Capranica, a Roma, davanti a Montecitorio in un presidio per chiedere al Governo l’adozione di un Piano Casa Nazionale". Lo afferma la vicesindaca di Bologna Emily Clancy.

"Oggi nei nostri comuni il diritto alla casa non è garantito. Le città italiane sono in prima linea nell’affrontare la crisi abitativa, perché la vivono sulla propria pelle, ma non possono farcela da sole. Come comuni stiamo invertendo la tendenza decennale di disinvestimento nel diritto alla casa, adottando Piani per l’Abitare nelle nostre città. Tuttavia, affrontare una crisi di questa portata richiede interventi strutturali di tutti i livelli di governo. Ora è il momento di un vero Piano Casa Nazionale. Domani saremo a Roma per presentare le nostre cinque proposte: il Governo ascolti le città e il Ministro Salvini ci riceva".

"L’iniziativa, organizzata dagli amministratori e dalle amministratrici delle principali città italiane, punta a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di politiche strutturali che garantiscano il diritto alla casa e affrontino la crisi abitativa che attraversa il Paese. L’appuntamento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti di amministrazioni comunali".