Caso Vannacci: Crosetto, 'parole Salvini? Non c'è nulla a orologeria'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Sulla sospensione del generale Roberto Vannacci per 11 mesi con stipendio dimezzato "non c'è nulla 'a orologeria'. E' un'inchiesta iniziata mesi fa. Sono automatismi tecnici che non riguardano neanche la parte decisoria politica. Spiegherò" con una nota della Difesa "in modo che tutti abbiano chiaro di cosa si tratta". Così, all'Adnkronos, il ministro della Difesa Guido Crosetto, a proposito delle parole di Matteo Salvini sulla sospensione di Vannacci.