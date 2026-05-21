Chi è Clement Tabur, il primo avversario di Sinner al Roland Garros

Chi è Clement Tabur, il primo avversario di Sinner al Roland Garros

(Adnkronos) - Inizia il Roland Garros e parte anche la corsa di Jannik Sinner, che a Parigi cercherà di vincere l'unico Slam che manca al suo palmares. L'avversario dell'azzurro al primo turno del torneo parigino (in programma dal 24 maggio al 7 giugno) sarà il francese Clement Tabur: ecco chi è...