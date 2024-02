Cortei: Lombardo (Az), 'Piantedosi responsabile, manganellate sconfitta per paese'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Lei non può venire oggi qui a raccontarci che la carica di alleggerimento era necessitata per garantire l’incolumità degli operatori di polizia senza preoccuparsi degli effetti che tale manovra avrebbe causato sull’incolumità dei man...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "Lei non può venire oggi qui a raccontarci che la carica di alleggerimento era necessitata per garantire l’incolumità degli operatori di polizia senza preoccuparsi degli effetti che tale manovra avrebbe causato sull’incolumità dei manifestanti'". Lo dice Marco Lombardo, senatore di Azione in Aula del Senato, dopo l'informativa Piantedosi.

"Le uniche condizioni richieste dalla nostra costituzione per l’esercizio della libertà di riunione sono la natura pacifica e l’assenza di armi -ricorda- . Ora: sono state sequestrate armi? Sono stati sequestrati ai manifestanti esplosivi? Non mi pare. E allora signor ministro ha ragione il Presidente della Repubblica Mattarella quando dice che 'con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento'".

"Vedere dei ragazzi in lacrime con la testa sanguinante non deve essere il terreno di scontro ideologico tra chi difende le forze dell’ordine a prescindere, senza indagare la responsabilità di chi ha eventualmente sbagliato, e dall’altro, per chi grida al 'regime di polizia' ed al pericolo per la democrazia. E’ una sconfitta per tutto il paese, maggioranza e opposizione, una sconfitta ed un fallimento di cui lei signor ministro per il ruolo che ricopre oggi in questo governo, Lei ha oggi la principale responsabilità politica", conclude Lombardo.