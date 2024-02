Cortei: Pucciarelli (Lega), 'attacco a Forze di Polizia mette tutti noi in pericolo'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Lei ha parlato di 120 agenti feriti nel 2023, già 31 da inizio anno: sono numeri impressionanti e preoccupanti e purtroppo in costante crescita. Non possiamo accettare che vi sia un processo sommario, come già sta avvenendo, che venga attaccato il ruol...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "Lei ha parlato di 120 agenti feriti nel 2023, già 31 da inizio anno: sono numeri impressionanti e preoccupanti e purtroppo in costante crescita. Non possiamo accettare che vi sia un processo sommario, come già sta avvenendo, che venga attaccato il ruolo e la professionalità delle Forze di Polizia in generale, che venga colpita un'intera categoria. Non possiamo permetterci che il loro ruolo venga delegittimato. L'attacco alle Forze di Polizia, mette tutti noi in pericolo". Così la senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli nel dibattito in Senato, dopo l'informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Pisa e Firenze.

"E' giusto e doveroso verificare se qualcuno ha sbagliato, quelle immagini hanno turbato tutti noi e occorre fare chiarezza e accertare le responsabilità. Vi è la necessità di dover stabilire con certezza i fatti avvenuti nella loro interezza, non solo per i manifestanti ma lo dobbiamo proprio agli uomini e alle donne delle Forze dell'ordine che oggi sono messi in discussione nel loro operato", conclude la leghista.