Firenze, 22 gen. (Labitalia) - Avvicinare le giovani generazioni a un utilizzo consapevole, etico e innovativo dell'Intelligenza artificiale: è stato questo l’obiettivo di 'School hackathon AI', l'iniziativa promossa da Regione Toscana e organizzata da Engineering co...

Firenze, 22 gen. (Labitalia) – Avvicinare le giovani generazioni a un utilizzo consapevole, etico e innovativo dell'Intelligenza artificiale: è stato questo l’obiettivo di 'School hackathon AI', l'iniziativa promossa da Regione Toscana e organizzata da Engineering conclusosi ieri alla presenza di Gianluca Vannuccini, direttore sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione e Francesco Romizi, Capo segreteria dell'assessore regionale al lavoro, alla formazione e all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi.

L'evento, che si è svolto presso la sede Engineering di Firenze e presso Auditorium Cosimo Ridolfi – Intesa Sanpaolo, ha coinvolto 58 studenti degli Istituti tecnici superiori toscani Prime e Prodigi in una giornata intensiva dedicata alla progettazione di soluzioni Ia per affrontare i problemi del territorio.

Distribuiti in sei gruppi, ciascuno affiancato da un tutor di Engineering esperto di AI & Data, le ragazze e i ragazzi con un’età tra i 18 e 35 anni hanno partecipato alla challenge per progettare un assistente virtuale in grado di rispondere a un bisogno sociale. Dopo una sessione introduttiva sulle tecnologie Ia, sui principi etici che le governano e sulle loro applicazioni nella vita quotidiana, tutti i partecipanti hanno lavorato allo sviluppo delle loro proposte, sperimentando le grandi potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata a contesti reali e sviluppando al contempo consapevolezza critica sulle implicazioni etiche e sociali di questa tecnologia.

“In una fase storica in cui l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita sociale e lavorativa, la formazione è il primo e fondamentale step per permettere a tutti, e soprattutto alle nuove generazioni, di gestire questa tecnologia in modo consapevole ed etico”, afferma Andrea Gabardo, executive vice president public sector di Engineering. "Sono rimasto davvero molto colpito dai progetti presentati nel corso dell'hackathon, che ha dimostrato come gli studenti, se adeguatamente guidati, sono capaci di utilizzare tecnologie avanzate per generare impatto sociale positivo. Ringrazio la Regione Toscana per aver coinvolto in questa iniziativa noi di Engineering, che con oltre trent'anni di esperienza nell'Intelligenza Artificiale, mettiamo le nostre competenze al servizio delle comunità, per costruire insieme un futuro digitale inclusivo, etico e sostenibile", aggiunge.

Tutti i progetti presentati dai gruppi hanno affrontato ambiti sociali reali: turismo sostenibile, gestione dei rifiuti, orientamento nel mondo del lavoro, supporto amministrativo, fiscale e psicologico. Tra le proposte più apprezzate, 'AI need job' uno strumento basato su intelligenza artificiale per supportare la ricerca di lavoro, attraverso suggerimenti per ottimizzare il cv, servizi per mettere in evidenza aziende compatibili con la ricerca di lavoro, dando priorità a quelle in cerca di personale, più vicine e più aderenti alle esigenze di smart working.

L'assistente virtuale 'Trashbot' promuove invece la corretta gestione dei rifiuti, educando i cittadini sui sistemi di raccolta del territorio e garantendo spazi pubblici per il corretto smaltimento dei rifiuti, mentre Beatrice guida i turisti in Toscana con suggerimenti di itinerari in località meno conosciute e affollate, raggiungibili attraverso trasporto pubblico, bike sharing e percorsi accessibili.

Lo 'School hackathon AI' si inserisce nel percorso avviato da Regione Toscana attraverso un avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati ad attivare iniziative congiunte per la promozione dell'Intelligenza artificiale in Toscana, con l’obiettivo di favorire la transizione digitale del territorio e incrementare le competenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sull'Ia.