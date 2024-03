Fisco: Grimaldi (Avs), 'Giorgetti ha ammesso di non sapere come finanziare taglio cuneo'

Fisco: Grimaldi (Avs), 'Giorgetti ha ammesso di non sapere come finanzia...

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – "Il ministro Giorgetti non sa come verrà sostenuto il taglio del cuneo fiscale, fino a oggi finanziato in disavanzo. Per essere messo a regime occorre individuare ulteriori entrate fiscali: tassa sui 28 miliardi di extraprofitti delle banche? Lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Legalizzazione della cannabis? Tassa sui patrimoni dei super miliardari? Niente di tutto questo. Il Governo del ‘fisco amico’ e dei 18 condoni in 18 mesi continua a far cassa sui più deboli, ma senza toccare le risorse là dove sono. Prepariamoci dopo le europee a vederli tornare indietro sul cuneo fiscale”. Così Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo il question time di oggi con il ministro Giorgetti.