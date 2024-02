Imprese: presidente Ance domani a Palermo, focus su Pnrr, Ponte Stretto e Superbonus

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – La presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio, incontrerà domani a Palermo il Sistema regionale delle imprese edili dell’Ance Sicilia, presieduto da Santo Cutrone. Fra i temi in discussione, il gap delle infrastrutture fra Nord e Sud, il Ponte sullo Stretto, il Pnrr, il Superbonus, la sicurezza sul lavoro e il caro-materiali. Il punto stampa è previsto alle 10 presso la sede dell’Ance Sicilia, in via Alessandro Volta, 44, a Palermo.

A partire dalle 12 Federica Brancaccio sarà poi in Ance Palermo, a Palazzo Forcella De Seta, in Foro Umberto I, per partecipare alla premiazione delle imprese storiche e alle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione provinciale del Capoluogo dell’Isola.