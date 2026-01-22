Int, Jacopo Pettine nuovo Coordinatore nazionale giovani tributaristi

Roma, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha affidato nuovi incarichi nell’ambito del Coordinamento nazionale giovani tributaristi Int.

L’uscente coordinatore nazionale, Alessandro Della Marra, che attualmente è consigliere nazionale, lascia l’incarico di coordinatore nazionale al tributarista lombardo Jacopo Pettine che sarà coadiuvato da due vice coordinatori nazionali, il confermato Giovanni Malinconico e la neo incaricata Desideria Micciulla tributarista siciliana.

Il Coordinamento giovani, costituito nel 2019, si occupa di valorizzare il ruolo dei tributaristi Int under 35, che è il limite d’età per farne parte, individuare agevolazioni per la gestione dello studio e si confronta con le istituzioni, il sistema universitario e con altre strutture quali Confassociazioni Giovani.

Il coordinatore uscente, Della Marra ha dichiarato: "Sono stato onorato di aver rivestito questo ruolo nell’interesse dei giovani dell’Int, è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere ed imparare molto. Ho lasciato l’incarico per aver superato il limite dei 35 anni, ma grazie alla delega ai rapporti con i giovani che condivido con il presidente Alemanno, potrò ancora dare il mio apporto e collaborare con il nuovo coordinatore Pettine, al quale vanno i miei auguri di buon lavoro".

Il neo coordinatore nazionale Giovani, Jacopo Pettine, nel ringraziare il presidente dell’Int per la fiducia accordata, ha sottolineato: “Assumo con consapevolezza e responsabilità l’incarico di coordinatore nazionale Giovani tributaristi Int, confido nel confronto con il presidente Alemanno e il consigliere Della Marra, e nella stretta collaborazione con i due vice coordinatori Malinconico e Micciulla. Le idee sono tante, ma per essere pragmatico vorrei iniziare semplicemente ad organizzare un incontro con tutti i giovani tributaristi under 35 iscritti all’Int, per avere direttamente da ciascuno di loro suggerimenti e segnalazioni sulle necessità anche a livello territoriale. Non sarà semplice, ma so anche che non sarò solo, perché far parte dell’Istituto nazionale tributaristi è garanzia di attenzione e impegno per tutta la categoria, una rete di professionalità consolidata e riconosciuta e una dirigenza sempre attenta ai problemi di ogni singolo iscritto", ha continuato.

Alemanno dal canto suo è estremamente fiducioso: “Sono certo che il coordinamento giovani saprà apportare un grande valore aggiunto all’attività associativa, i nuovi coordinatori nazionali, la delega al consigliere Della Marra, che ringrazio per il ruolo nel coordinamento che ha ricoperto dal 2019, sono una garanzia. Le giovani e i giovani tributaristi Int contribuiranno non solo all’affermazione della categoria, ma anche al miglioramento del sistema fiscale ed amministrativo del Paese, sono loro la classe dirigente di domani, noi possiamo accompagnarli offrendo la nostra esperienza, ma soprattutto dando loro il giusto spazio".

Tutti gli iscritti all’Istituto nazionale tributaristi augurano una proficua attività al coordinamento giovani e alla rinnovata dirigenza, così composta: coordinatore nazionale Jacopo Pettine (Lombardia), Vice Coordinatori nazionali Giovanni Malinconico (Campania) e Desideria Micciulla (Sicilia).