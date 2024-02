Livorno: incendio nella notte in un appartamento, tre persone in salvo

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – La scorsa notte alle 00.30 circa i Vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Città del Vaticano, con 2 squadre, 2 auto pompa serbatoio, autoscala, un'auto botte pompa e il carro aria.

L'incendio è divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati e tre persone sono state tratte in salvo dagli appartamenti completamente invasi dal fumo e poi affidate al personale del 118 per le cure del caso.

Gli appartamenti del civico sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal magistrato. Sul posto anche carabinieri, vigili urbani, protezione civile, personale della Casalp e il sindaco di Livorno, oltre al personale del 118.