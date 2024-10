Lombardia: Assolombarda, 'export da 143 mld, prima in Italia'

Milano, 21 ott (Adnkronos) – Il valore dell'export della Lombardia nei settori della meccatronica, moda, alimentare, design, chimica e farmaceutica è pari a 143,2 miliardi di euro, quasi il doppio dell'Emilia-Romagna (74mld), facendola posizionare al primo posto tra le regioni italiane. È quando si evince dai dati pubblicati nel report di Assolombarda "I primati di un territorio motore d'Europa".

La Lombardia si classifica al primo posto in Italia per le esportazioni in meccatronica (29,2%); moda (28,3%), design-arredo (29,8%), chimica e farmaceutica (30,4%).