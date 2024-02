Lufthansa: al via sciopero di 3 giorni del personale di terra

Francoforte 28 feb. (Adnkronos/Dpa) – Nell'ambito della vertenza salariale del personale di terra della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, il personale tecnico ha iniziato oggi uno sciopero di tre giorni. Lo sciopero è iniziato come previsto alle 6 del mattino (le 5 in Italia), ha detto Marvin Reschinsky, capo negoziatore del sindacato Verdi. Questa volta i voli passeggeri non saranno interessati. All'azione parteciperanno dipendenti e apprendisti di Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training e Lufthansa Technical Training.

Lufthansa afferma di presumere che lo sciopero non avrà "alcun impatto significativo sull'orario dei voli Lufthansa" di mercoledì.I passeggeri dovrebbero tuttavia sempre verificare lo stato del loro volo su lufthansa.com o nell'app Lufthansa, ha affermato la compagnia.

I rappresentanti dei dipendenti hanno recentemente respinto una nuova offerta della Lufthansa in quanto insufficiente dopo due giorni di contrattazione collettiva. I prossimi negoziati si svolgeranno il 13 e 14 marzo.