Maltempo: a Milano carabinieri in campo per interventi di salvataggio e anti-...

Maltempo: a Milano carabinieri in campo per interventi di salvataggio e anti-...

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Numerosi interventi per portare in salvo persone rimaste bloccate dalle piene dei fiumi e servizi anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite dalle esondazioni.Queste le attività dei carabinieri di Milano messe in campo a seguito delle gravi conseguenze pr...