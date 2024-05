Maltempo: Anas, 'in Lombardia chiuso raccordo Lecco-Valsassina direzione Lecco

Maltempo: Anas, 'in Lombardia chiuso raccordo Lecco-Valsassina direzione...

Maltempo: Anas, 'in Lombardia chiuso raccordo Lecco-Valsassina direzione...

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - La strada statale 36racc 'Raccordo Lecco-Valsassina' è provvisoriamente chiusa da Ballabio in direzione sud/Lecco per consentire gli interventi di ripristino in seguito al maltempo che ha interessato la zona. Lo rende noto Anas, precisando che il comple...