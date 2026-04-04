Meloni vede Mohammed bin Salman: "Sforzi per soluzione diplomatica conflitto in Iran"

(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni, in missione nel Golfo, conclude la prima tappa della visita - durante la quale sono previsti incontri anche con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti - ripartendo da Gedda, dove ieri sera è stata ricevuta dal principe ereditario e primo ministro dell’A...

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, in missione nel Golfo, conclude la prima tappa della visita – durante la quale sono previsti incontri anche con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti – ripartendo da Gedda, dove ieri sera è stata ricevuta dal principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio “ha voluto esprimere, con la sua presenza, la vicinanza dell’Italia all’Arabia Saudita”. Nel corso del colloquio, si legge ancora, “i due leader hanno discusso dell’assistenza militare difensiva fornita dall’Italia, confrontandosi sulle prospettive del conflitto e sugli sforzi in corso per una soluzione diplomatica e, più ampiamente, su come promuovere un quadro regionale che possa uscire dall’attuale ciclo di conflittualità. L’incontro ha anche permesso di discutere di come assicurare gli approvvigionamenti energetici e ridurre l’impatto della crisi su imprese e cittadini”. I due leader, si spiega, hanno anche concordato sull’importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

La presidente Meloni e il principe Mohammed hanno infine discusso del partenariato strategico lanciato tra le due Nazioni in occasione della precedente missione del Presidente del Consiglio ad Al-Ula (gennaio 2025) e hanno concordato sull’importanza, ancora più nell’attuale scenario regionale e internazionale, di sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa.

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