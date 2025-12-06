Roma, 6 dic (Adnkronos) – "Usare il Mes per attaccare la Russia? No, partita chiusa. Per la Lega, la priorità rimane riportare a casa i 15 miliardi degli italiani da troppi anni bloccati in una cassaforte straniera e ormai inutile". E' quanto si legge in un tweet della Lega.
Home > Flash news > Mes: Lega, 'usarlo per attaccare la Russia? No, partita chiusa'
Mes: Lega, 'usarlo per attaccare la Russia? No, partita chiusa'
Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Usare il Mes per attaccare la Russia? No, partita chiusa. Per la Lega, la priorità rimane riportare a casa i 15 miliardi degli italiani da troppi anni bloccati in una cassaforte straniera e ormai inutile". E' quanto si legge in un tweet della Lega. ...