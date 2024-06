Migranti: Fratoianni, 'perchè governo nasconde naufragio? Teme indignazione come per Cutro?'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il tentativo di voler nascondere il più possibile il naufragio avvenuto in zona Sar italiana al largo delle coste calabresi nei giorni scorsi, con i corpi delle decine e decine di vittime portate a terra quasi di nascosto, distribuite in varie realtà c...

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Il tentativo di voler nascondere il più possibile il naufragio avvenuto in zona Sar italiana al largo delle coste calabresi nei giorni scorsi, con i corpi delle decine e decine di vittime portate a terra quasi di nascosto, distribuite in varie realtà calabresi, ha un che di incredibile e indecente". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Evidentemente qualcuno al governo ha il timore che, come avvenne per la tragedia di Cutro, ci sia una reazione di indignazione dell’opinione pubblica, e quindi si cerca di far diventare il naufragio invisibile. Presenteremo un’interrogazione in Parlamento – prosegue l’esponente rossoverde – perché vogliamo sapere che cosa è accaduto davvero, vogliamo sapere se la tragedia poteva essere evitata dato che dalle prime testimonianze dei sopravvissuti sembrerebbe che molti morti sono stati provocati dagli stenti poiché i soccorsi non arrivavano".

"E dal governo Meloni vogliamo infine anche sapere perché stanno cercando di nascondere – conclude Fratoianni – questa ennesima strage nei nostri mari. Di cosa hanno paura?".