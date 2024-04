Milano: Pifferi, 'sto già pagando l'ergastolo avendo perso la mia bambina'**

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Sto già pagando il mio ergastolo avendo perso la mia bambina". Sono le parole pronunciate da Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio della figlia di 18 mesi, nell'aula del processo in corso a Milano. "In carcere sono stata picchiata dall...

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – "Sto già pagando il mio ergastolo avendo perso la mia bambina". Sono le parole pronunciate da Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio della figlia di 18 mesi, nell'aula del processo in corso a Milano. "In carcere sono stata picchiata dalle detenute a San Vittore, mi urlano 'mostro' o 'assassina devi morire', ma non ho mai pensato o premeditato che potesse accadere una cosa così terribile a mia figlia, non ho mai voluta ammazzarla, non mi è mai passato dalla testa di ammazzare mia figlia" aggiunge nelle sue dichiarazioni spontanee.