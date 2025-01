Mo: Bonelli, 'grave Italia garantisca immunità al criminale di guerra Netanyahu'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Le rassicurazioni date dall’Italia al ministro degli Esteri israeliano sono di una gravità inaudita: il nostro Paese ha dichiarato che non arresterà il premier Netanyahu, nonostante ci sia un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Una chiara violazione dello Statuto della Corte penale internazionale che delegittima gli organismi internazionali nati per far rispettare il diritto internazionale. Netanyahu, per la Cpi, si è reso responsabile di gravi crimini contro l’umanità e di guerra. A Gaza è stato impedito militarmente che gli aiuti alimentari potessero entrare, causando morti per fame. Netanyahu ha bombardato scuole, ospedali, campi profughi, causando la morte di quasi 50 mila persone, in maggioranza donne e bambini. Giorgia Meloni, risparmiateci la vostra ipocrisia e i vostri due pesi e due misure. La guerra in Ucraina ha portato alle giuste sanzioni contro la Russia, ma il massacro del popolo palestinese viene tollerato e, anzi, oggi apprendiamo con vergogna che il mandato di arresto del criminale di guerra Netanyahu non verrà eseguito”.