Mo: Fratoianni a Bruxelles per evento European Left Alliance con Albanese

Roma. 12 gen. (Adnkronos) – Nicola Fratoianni sarà domani e mercoledi a Bruxelles per una serie di iniziative pubbliche ed incontri a Bruxelles. Domani parteciperà insieme agli altri leader della sinistra europea e a Francesca Albanese ad un evento promosso da European Left Alliance, durante il quale ci sarà un importante annuncio perché non possiamo e non dobbiamo dimenticarci di parlare del dramma che vivono le popolazioni palestinesi, a Gaza e in Cisgiordania.

Alle ore 19, presso l’Espace Buen Vivir (Place Fernand Cocq 23), il leader di SI parteciperà ad un incontro organizzato da Sinistra Italiana del Belgio in occasione del lancio del tesseramento 2026 al partito. Saranno presenti Mimmo Lucano e Ilaria Salis.