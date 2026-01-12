Mo: Gaza, '3 morti in attacco di droni israeliani'

Gaza, 12 gen. (Adnkronos) – Tre persone sono state uccise in due distinti attacchi di droni israeliani a sud di Khan Yunis. Lo ha reso noto l'ospedale Nasser della città nella Striscia di Gaza, aggiungendo che una donna è rimasta ferita dal fuoco israeliano.
