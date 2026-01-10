Mo: Gelmini, 'Forza Giulia siamo con te'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Indigna l’inaccettabile aggressione subita a Milano dalla giornalista del 'Giornale', Giulia Sorrentino, ad opera di alcuni manifestanti pro-Pal. La stampa è un pilastro della nostra democrazia e i giornalisti devono poter lavorare in sicurezza. Forza Giulia, siamo con te!”. Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.