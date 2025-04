Mo: Houthi, 'attaccato obiettivo militare vicino Tel Aviv'

Sana'a, 5 apr. (Adnkronos) – Gli Houthi yemeniti del movimento ribelle Ansar Allah hanno condotto un attacco con drone su un "obiettivo militare israeliano" vicino alla città di Tel Aviv. Lo ha riferito al canale televisivo Al Masirah di proprietà degli Houthi il portavoce militare del movimento Yahya Saria, precisando che "le forze armate yemenite hanno condotto un'operazione per distruggere un obiettivo militare israeliano nella zona occupata di Jaffa utilizzando un drone".

In precedenza, le Forze di difesa israeliane avevano segnalato l'intercettazione di un drone che si avvicinava allo spazio aereo del paese da est. Secondo The Times of Israel, l'esercito israeliano ha abbattuto l'Uav sul deserto di Arava, nel sud di Israele.