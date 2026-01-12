Home > Flash news > Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah'...

Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah' (2)

(Adnkronos) - Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania, ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa....

