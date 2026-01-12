Mo: media, 'attacco aereo contro motociclista nel sud del Libano'

Beirut, 12 gen. (Adnkronos) – Un motociclista è stato colpito in un attacco aereo nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale. Lo riporta il sito web libanese Al-Manar, affiliato a Hezbollah.
