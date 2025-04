Mo: Nyt, 'versione Idf falsa, ambulanze avevano luci emergenza accese'

Washington, 5 apr. (Adnkronos) - Le ambulanze palestinesi avevano le luci di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso. Lo dimostra un video diffuso dal New York Times, che smentisce la versione israeliana, secondo cui i veicoli "sono sta...

Washington, 5 apr. (Adnkronos) – Le ambulanze palestinesi avevano le luci di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso. Lo dimostra un video diffuso dal New York Times, che smentisce la versione israeliana, secondo cui i veicoli "sono stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell'Idf senza fari o segnali di emergenza". Secondo il quotidiano americano, il video è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi e che, secondo l'Onu, sono stati sepolti in una fossa comune.

Il portavoce per i media internazionali dell'Idf, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l'esercito "non ha attaccato casualmente un'ambulanza il 23 marzo" e che "in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze avevano eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica".