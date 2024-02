Mo: Silvestri, 'chi fa finta di non vedere è complice, cessate fuoco ora'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Chi chiude gli occhi e fa finta di non vedere è complice. A Gaza è in corso un massacro, se possibile reso ancor più terribile dalla morte di 112 persone colpite dall’esercito israeliano mentre cercavano di raggiungere gli aiuti umanitari. Ci so...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Chi chiude gli occhi e fa finta di non vedere è complice. A Gaza è in corso un massacro, se possibile reso ancor più terribile dalla morte di 112 persone colpite dall’esercito israeliano mentre cercavano di raggiungere gli aiuti umanitari. Ci sono oltre 30 mila morti, più di 17 mila orfani e migliaia di feriti innocenti. Non si può più tacere davanti a tutto questo. Serve un cessate il fuoco: ora". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri, commentando le vittime provocate dagli spari dell'esercito israeliano su una folla di civili palestinesi che si era radunata per aspettare un convoglio di tir che trasportavano sacchi di farina nel settore nord di Gaza.