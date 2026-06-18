Mondiali, Inghilterra vince e tifosi festeggiano... con gli Oasis

(Adnkronos) - L'Inghilterra festeggia la prima vittoria ai Mondiali 2026 e canta gli Oasis. La Nazionale allenata da Tuchel ha battuto la Croazia 4-2 all'esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, nella prima giornata del girone L e a fine partita i giocatori si sono ...