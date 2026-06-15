Mondiali, stanotte Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove vederla

Mondiali, stanotte Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove ve...

Mondiali, stanotte Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove ve...

(Adnkronos) - Dopo il caos e le polemiche delle ultime settimane, ai Mondiali 2026 tocca all'Iran. Oggi, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, la nazionale iraniana del ct Ali Ghalenoei farà il suo debutto in Coppa del Mondo contro la Nuova Zelanda, al Los Angeles Stadium. Si tratta di ...