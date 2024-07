Nato: Meloni, 'buona notizia inviato per Sud, non possiamo essere lasciati soli'

Nato: Meloni, 'buona notizia inviato per Sud, non possiamo essere lascia...

Nato: Meloni, 'buona notizia inviato per Sud, non possiamo essere lascia...

Washington, 10 lug. (Adnkronos) - Nel suo intervento al vertice di Washington, la premier Giorgia Meloni, dopo aver evidenziato l'importanza di portare avanti il sostegno all'Ucraina, ha rimarcato come, "se noi siamo in prima linea a difesa degli alleati orientali, non possiamo essere...