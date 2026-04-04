Oggi torna 'Citofonare Rai 2', gli ospiti e le novità nel cast fisso

(Adnkronos) – Torna oggi, sabato 4 aprile, ‘Citofonare Rai2’. L’appuntamento è alle 11.15 su Rai 2 per poi replicare ﻿anche domani, domenica 5 aprile, alla stessa ora.

Al timone torna Paola Perego, affiancata da un volto amato che mancava in tv da un po’: Paola Barale. Un binomio nato da un feeling immediato, come hanno raccontato le due conduttrici in una conversazione a tu per tu con l’Adnkronos: “Sono emozionata, mi sento come al primo giorno di scuola. Dopo tutto questo tempo non ci speravo più, sono molto felice”, spiega Barale. “Con Paola c’è molta sintonia, siamo complementari, stiamo bene insieme perchè siamo molto diverse: lei è alta 1,76, io 1,67, lei longilinea, lei carnagione scura io chiara, lei mora e io bionda… Poi lei è più navigata, io devo ricominciare ad andare in bicicletta”.

Il duo è già televisivamente collaudato: le due signore della tv avevano già lavorato insieme nel 2008 nel reality ‘La Talpa’, dove Perego conduceva dallo studio e Barale era inviata sul campo. “Con Paola ho sentito da subito una grande sintonia -conferma Paola Perego- L’ho fortemente voluta perchè è una donna libera e diretta, come me”.

Tra le novità del programma la presenza di Cristina Fogazzi, conosciuta come ‘l’Estetista cinica’, con oltre 1 milione di follower su Instagram, che darà consigli di bellezza alle telespettatrici.

Nel cast fisso tornano volti ormai indissolubilmente legati alla trasmissione: Gene Gnocchi con la sua ironia surreale, l’astrologo Simon & The Stars, il duo Pi.Erra formato da Santo Pirrotta e Rossella Erra, e la Band Isola delle Rose. La new entry sono i Gemelli di Guidonia, artisti eclettici capaci di trasformare musica e attualità in puro spettacolo, e l’attore Marco Capretti, protagonista di uno spazio “on the road”.

Ospiti di questa prima puntata saranno Rita Forte, Michele Cucuzza e Marisa Laurito per un viaggio tra teche, ricordi e aneddoti che raccontano un pezzo di televisione e di Paese.

I Pi.Erra – Santo Pirrotta e Rossella Erra – inaugurano una nuova linea narrativa: ogni settimana una monografia del gossip, un ritratto pop e approfondito di un grande personaggio. Il primo ‘dossier’ è dedicato a Fiorello, tra carriera, successi e vita privata. Spazio poi agli animali: Paola Barale guida una rubrica con un esperto educatore per esplorare il rapporto con gli amici a quattro zampe, tra consigli pratici e storie quotidiane.

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