Pd: Bonaldi sostituisce Pesole in dipartimento Digitale

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Stefania Bonaldi, delegata a Pa, Professioni e Innovazione nella segreteria nazionale del Partito democratico, sostituirà la responsabile del dipartimento Digitale Annarosa Pesole, a seguito della sua rinuncia, per motivi professionali. "Ringrazio Annarosa Pesole per la professionalità e la competenza che ha investito per istituire il dipartimento Innovazione -spiega Stefania Bonaldi- Un gruppo di lavoro composto da professionisti, accademici, esperti di innovazione e politiche digitali, che si rende disponibile a supportare l'analisi e la proposta del Partito democratico su questi temi strategici dei quali percepiamo la attualità e il ruolo decisivo, per il presente e il futuro".