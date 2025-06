Pediatria, da Lidl oltre 75mila euro a Fondazione Abio

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Lidl Italia, uno dei principali player della Grande distribuzione italiana, ha lanciato lo scorso aprile l'iniziativa benefica 'Uovo solidale Deluxe' a sostegno di Fondazione Abio Italia Ets. Per ogni uovo di cioccolato al latte con nocciole intere Deluxe venduto, l'insegna si è impegnata a donare 1 euro a favore di Abio, organizzazione che si occupa di aiutare i pazienti pediatrici e le loro famiglie ad affrontare la permanenza in ospedale.

I clienti Lidl hanno reagito con entusiasmo all'iniziativa – informa una nota – e nel giro di poche settimane sono state acquistate oltre 75mila uova. Un gesto che si è trasformato in una donazione di 75.771 euro, che si aggiungono agli oltre 100mila euro raccolti nelle precedenti edizioni del progetto.

"Siamo orgogliosi di sostenere la comunità con questa donazione a Fondazione Abio, che ogni giorno offre supporto e conforto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, cercando di rendere più sereni momenti molto difficili da affrontare – dichiara Alessia Bonifazi, responsabile Public Affairs Lidl Italia – Questo risultato è il frutto di una sinergia preziosa tra la nostra azienda, la Fondazione e i nostri clienti che, ancora una volta, hanno dimostrato grande partecipazione e sensibilità. Insieme vogliamo continuare a costruire un percorso di solidarietà e aiuto concreto verso chi ne ha più bisogno". Commenta Giuseppe Genduso, presidente di Fondazione Abio Italia Ets: "Ringraziamo di cuore Lidl Italia per la fiducia e la cura con cui da anni collabora con noi e tutti coloro che hanno scelto di sostenere l'impegno quotidiano di Abio aderendo a questa iniziativa, perché è grazie ad opportunità come queste che possiamo continuare a prenderci cura in modo attento e qualificato dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie che in tutta Italia vivono la difficile esperienza dell'ospedalizzazione".

Il contributo di Lidl – riporta la nota – permette di sostenere due progetti importanti: il primo, 'Ripartiamo da Abio', è rivolto alla formazione dei volontari che quotidianamente coinvolgono i bambini in giochi e attività per aiutarli ad affrontare la permanenza in ospedale; il secondo è il 'kit d'accoglienza', che prevede la distribuzione di uno zainetto con matite, giochi e libri da regalare ai bambini per accompagnarli in momenti di svago e spensieratezza.