Pnrr: governo 'irritato' da rilievi Corte Conti, attesa risposta a giudici contabili**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Non è piaciuta al governo la 'matita rossa' usata dalla Corte dei Conti sul decreto Pnrr. Soprattutto, sostengono fonti autorevoli, in passato rilievi così puntuali e meticolosi non avrebbero mai colpito un provvedimento dell'esecutivo. L'...