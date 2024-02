Politica: Think&draft, sabato a Roma serata su indagini elettorali con Amenduni

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Think & Draft, neonata scuola per professionisti delle istituzioni, organizza un nuovo appuntamento aperto a tutti sabato 2 marzo alle ore 18 presso la sede di Latte Creative . Largo Dino Frisullo, alla Città dell’Altra Economia di Roma. L’ospite de...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Think & Draft, neonata scuola per professionisti delle istituzioni, organizza un nuovo appuntamento aperto a tutti sabato 2 marzo alle ore 18 presso la sede di Latte Creative . Largo Dino Frisullo, alla Città dell’Altra Economia di Roma. L’ospite della serata, dedicata alle indagini elettorali, sarà Dino Amenduni, socio consulente politico e pianificatore strategico dell’agenzia di comunicazione Proforma.

Una nuova occasione di confronto per i corsisti di Think&Draft e anche per gli esterni in cui si analizzeranno le ultime elezioni in Sardegna, si farà un focus sulle amministrative di Milano del 2021 e ci sarà lo spazio per le domande da parte degli studenti e dei docenti.