Pse: Gentiloni, 'ridurre disuguaglianze, Schmit persona migliore per altri passi avanti'**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La nostra risposta alla pandemia è stata caratterizzata non dall'austerità ma dalla solidarietà. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Noi" del Pse siamo stati quelli che hanno spinto "per il Next Generation Ue. E' un succ...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "La nostra risposta alla pandemia è stata caratterizzata non dall'austerità ma dalla solidarietà. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Noi" del Pse siamo stati quelli che hanno spinto "per il Next Generation Ue. E' un successo che dovremo difendere mentre ci prepariamo per le europee e Nicolas Schmit è la persona giusta, la persona migliore per consentirci di fare altri passi avanti. ". Così Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, intervenendo al congresso del Pse a Roma.

"I prezzi oggi sono del 105 in più rispetto a due anni fa ma i salari non hanno potuto seguire questa tendenza, il nostro piano di ripresa ha creato posti di lavoro ma non ha aumentato i salari" sottolinea Gentiloni. "Caro Nicolas, l'Europa ha bisogna di avere una riduzione delle disuguaglianze. CI sono 100 giorni prima delle elezioni e facciamo in modo che ogni giorno sia un giorno in cui possiamo realizzare risultati".