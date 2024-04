Puglia: Gasparri, 'non siamo gonzi che crediamo a racconti Emiliano'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Emiliano è stato prima magistrato poi politico e ora è un indovino, una specie di chiromante che sa indovinare il futuro. Dovremmo credere, infatti, che ha fatto dimettere un suo ex assessore che aveva nominato in una società, poche ore prima che lo stesso venisse arrestato, senza sapere dell'arresto imminente. Questo Emiliano sta raccontando in dichiarazioni pubbliche reiterate. Il tizio si dimette, poche ore dopo viene arrestato, Emiliano gli aveva chiesto di dimettersi senza sapere degli imminenti provvedimenti della magistratura barese. Ma a chi lo vuole raccontare? Ma crede che siamo una banda di gonzi che crede ai suoi racconti?" Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Dalle cozze pelose all'arresto dell'altro giorno -aggiunge- la storia di Emiliano è costellata da misteri. Un po’ santone, un po' profeta si è occupato più di fare nomine e di accaparrare adepti che di fronteggiare la xylella o altri problemi della regione Puglia. Ma anche per Emiliano sta arrivando il tramonto, insieme a Decaro. Potrà sempre andare a prendere un caffè consolatorio a casa della sorella del boss. L'indirizzo lo conosce e forse gli apriranno, ancora una volta, la porta. Così potrà piangere sulla spalla della signora che sarà comprensiva con lui, come forse lo fu tanto tempo fa”.