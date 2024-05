ReBuild 2024, D’Antimo (ArcelorMittal Steligence): "Industria acciaio sta lavorando su processo decarbonizzazione"

Riva del Garda, 15 mag. – (Adnkronos) – "L'industria dell'acciaio sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione perché siamo tra le aziende Hard to abate (Hta) – in termini di emissioni – ma in particolare, siamo fortunati perché l'acciaio è un materiale intrinsecamente circolare e quindi per sua natura infinitamente riciclabile". Lo sostiene Marina D’Antimo, Advanced Building solutions & Sustainability Lead per ArcelorMittal Steligence, intervenuta in occasione della seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild – Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024, parlando di circolarità dei materiali e di come si pone l'industria dell'acciaio verso la sostenibilità, la decarbonizzazione e la circolarità.