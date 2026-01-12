Report: difesa Varisco, 'far luce su ingresso papello in fascicolo pm Milano'

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - L'esistenza del documento "anonimo" con nomi di politici e imprenditori noti è stata rilevata dalla difesa di Valentina Varisco, ora l'mportante è "fare luce sull’ingresso di tale documento nel fascicolo del pubblico minister...

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – L'esistenza del documento "anonimo" con nomi di politici e imprenditori noti è stata rilevata dalla difesa di Valentina Varisco, ora l'mportante è "fare luce sull’ingresso di tale documento nel fascicolo del pubblico ministero". Lo sostiene l'avvocato Andrea Puccio, difensore dell'ex dipendente denunciata dal consulente di procure e report Gian Gaetano Bellavia per il furto di oltre un milione di file.

Bellavia "ha riconosciuto la paternità delle affermazioni, delle informazioni e anche delle considerazioni riportate" nel cosiddetto 'papello' di 36 pagine, mentre è stata proprio la difesa Varisco "ad accorgersi, per prima, dell’esistenza del documento 'anonimo' all’interno del fascicolo del pubblico ministero" – la chiusura indagine è arrivata lo scorso giugno – e a comunicarlo alle parti.

Una condivisione tempestiva che ha consentito "l’emersione di una rilevante anomalia e l’instaurarsi di una positiva interlocuzione strettamente circoscritta alle parti del procedimento, al fine di accertare sia chi fosse il reale autore del documento, sia quando e come il cosiddetto papello fosse pervenuto all’interno del fascicolo del pubblico ministero" si legge nella nota del legale.

"E’ stato, finalmente, chiarito che la paternità dello scritto è da ricondurre a Bellavia, ma resta ancora da capire chi e come abbia fatto confluire tale documento nel fascicolo delle indagini preliminari, senza lasciarne traccia. Confidiamo nel fatto che l’opportuna decisione della Procura di Milano di iscrivere un nuovo procedimento penale in relazione al cosiddetto 'papello', se confermata, consenta finalmente di riuscire a far luce su questa anomala vicenda e di poter avere un quadro chiaro dell’accaduto, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti".