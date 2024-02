Riforme: Meloni, 'con premierato no rischi autoritarismo, è democrazia'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Con il premierato "quello che vorrei fare io è che chi governa lo scelgano cittadini e che se va a casa si torna a votare: è democrazia. Voglio dare stabilità e maggiore peso ai cittadini". Così la premier Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera.

Per la presidente del consiglio il fattore tempo "è quello che è mancato ai governi italiani", portati a cadere "ogni anno e mezzo" in media. Per questo, rimarca, "a questa nazione serve stabilità, per dare priorità agli investimenti, avere una strategia, governare i poteri economici. Sulla riforma costituzionale ci sono accuse, un famoso commentatore Usa citava Mussolini perché dice che per pochi voti sarà possibile avere la maggioranza: accade in varie democrazia come la Francia".