Russia: Della Vedova, 'non ci è stato rilasciato il visto chiesto per funerali Navalny'**

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – "Avevo annunciato che avrei chiesto il visto per partecipare ai funerali di Navalny, e così abbiamo fatto con i colleghi Scalfarotto e Quartapelle. La richiesta l'abbiamo presentata martedì, mercoledì è arrivata la conferma che i funerali ci sarebbero stati e che si sarebbero tenuti a Mosca, grazie all'impegno della madre e nonostante il boicottaggio continuo a causa del quale amici e famiglia no riescono a trovare un'agenzia di pompe funebri disponibile al trasferimento del feretro. Avevamo già pronto il piano di volo e il biglietto aereo, abbiamo atteso fino alle 12 di oggi, e oltre, che il visto ci venisse rilasciato e invece senza alcuna motivazione il visto non ci è stato rilasciato". Così Benedetto Della Vedova (+Europa), in occasione della conferenza stampa sulla partecipazione ai funerali del dissidente russo Alexy Navalny, in corso presso la sala stampa della Camera dei deputati.

"Non so se in altri Paesi siano stati rilasciati visti a membri del parlamento", continua Della Vedova che aggiunge: "per noi era importante, anche se è un gesto puramente simbolico, per dare un segnale di attenzione vera a quanto accade in Russia e per rincuorare coloro che lì rischiano carcere e vita per difendere il diritto di parola. Questo non sarà possibile".