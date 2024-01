Scn: altra ex M5S con Cateno De Luca, Castelli 'Macina risorsa preziosa'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Un nuovo arrivo nelle file di 'Sud chiama Nord', il partito fondato da Cateno De Luca, e ancora una volta dal passato del M5S: Anna Macina, ex sottosegretario alla Giustizia nel governo Draghi, aderisce a Scn. “Anna Macina sarà una risorsa preziosa per Sud chiama Nord – afferma Laura Castelli, presidente del partito – con il suo arrivo continuiamo a consolidare il progetto nazionale. Su tematiche come giustizia e immigrazione Anna ha già dimostrato di avere una marcia in più. Oltre a conoscere il suo valore avendo lavorato insieme a lei nella scorsa legislatura, posso assicurarvi che porta in dote un importante bagaglio professionale e tanta umanità. Grazie ad Anna per aver accettato questa sfida e benvenuta nella grande famiglia di Sud chiama Nord. Presto ci saranno altre novità e arrivi”,

“Il lavoro che stiamo facendo sul territorio nazionale sta pagando – le fa eco De Luca -. Oggi diamo il benvenuto ad Anna Macina, chiaro esempio di concretezza testimoniato dal lavoro svolto sia da parlamentare che da sottosegretario alla giustizia. Il nostro faro rimane la buona amministrazione e stiamo ultimando il percorso che ci vedrà protagonisti e competitivi alle europee di giugno, pronti a portare avanti le nostre battaglie identitarie e di verità, smascherando le promesse mai mantenute da questa maggioranza".

“È una scelta frutto di un’attenta riflessione e fatta a valle dell’analisi del panorama politico odierno e delle forze politiche note nelle quali non mi riconoscevo e non mi riconosco – afferma Macina – . Ciò che mi entusiasma è che questa forza politica pur giovane parte dalla concretezza dei risultati di chi amministra, i sindaci, e tocca con mano la quotidianità offrendo e/o cercando soluzioni. Viene valorizzato lo Stato attraverso il riconoscimento del ruolo e dell’importanza dei singoli territori e delle amministrazioni locali. Si parte dalla valorizzazione dello Stato periferico: se funziona quello, funziona lo Stato. Confido di poter offrire il mio contributo accompagnato dall’impegno e dalla passione politica che mira al bene comune e che da sempre mi ha accompagnata, mettendo a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per questa giovane e ambiziosa forza politica". Scn ricorda alcune delle battaglie portate avanti da Macina: l’assunzione degli operatori giudiziari (erano precari e sono stati stabilizzati); lo scorrimento delle graduatorie del personale amministrativo-giustizia (cancellieri 21 quater); l’attenzione al personale amministrativo e alla polizia penitenziaria dimostrata nella sottoscrizione degli accordi sindacali rappresentando la parte pubblica.