Serie A, oggi Verona-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Verona-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 4 aprile, i viola affrontano il Verona in trasferta in uno degli anticipi della 31esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli dovrà rilanciarsi nella corsa salvezza dopo l’ottimo pareggio contro l’Inter, prima della sosta, mentre i gialloblù, penultimi, hanno un disperato bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella permanenza nella massima serie. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Verona-Fiorentina, in campo oggi alle 18:

Verona (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Verona-Fiorentina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Gli utenti con abbonamento sia a Dazn che a Sky potranno vedere la partita anche su Dazn 2, al canale 215 di Sky Sport, con l’opzione Zona Dazn. Sfida visibile anche in streaming sull’app di Dazn.

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