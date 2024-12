Siria: Khamenei, 'la caduta di Assad non indebolirà l'Iran...

Teheran, 11 dic. (Adnkronos) - L'indebolimento della "resistenza" anti-israeliana dopo la cacciata di Bashar al-Assad in Siria non diminuirà il potere di Teheran. Lo ha detto - ripreso dal Times of Israel - la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, aggiung...