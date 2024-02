Tennis: Atp Santiago, esordio vincente per Darderi

Santiago del Cile, 28 feb. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Luciano Darderi al torneo Atp 250 di Santiago del Cile (terra, montepremi 661.585 dollari). L'azzurro, numero 80 del mondo, supera dopo una 'maratona' di tre ore e un quarto l'argentino Facundo Bagnis, numero 148 del ranking e ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait del colombiano Daniel Elahi Galan, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-7 (6-8), 7-6 (7-5).