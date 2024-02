Trattori: Lega, 'Ue prima danneggia agricoltura e poi torna indietro'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Europa che prima crea danni (in questo caso agli agricoltori) e poi torna indietro per limitarli. Il 9 giugno possiamo mandare a casa incapaci e traditori". Così una nota della Lega dopo le parole del Commissario Ue sulla Pac ("possibile riap...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "L'Europa che prima crea danni (in questo caso agli agricoltori) e poi torna indietro per limitarli. Il 9 giugno possiamo mandare a casa incapaci e traditori". Così una nota della Lega dopo le parole del Commissario Ue sulla Pac ("possibile riaprire i negoziati in questo mandato").