Ucraina: Meloni, 'se si apre tavolo negoziale è grazie a sostegno a Kiev'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Al margine del Summit del G7 ci sarà in Svizzera una prima Conferenza di pace relativa alla questione ucraina. A differenza di quello che sento ripetere molto spesso, se si comincia a parlare di soluzioni diplomatiche al conflitto tra Russia e Ucraina è perché noi abbiamo sostenuto e aiutato gli ucraini che nell'invasione della Russia avevano un'importante inferiorità numerica a difendersi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"Quello che non si capisce -ha aggiunto la premier- è che la pace si costruisce con la deterrenza, non c'è bisogno di sedersi a nessun tavolo di pace se qualcuno ha già invaso qualcun altro. Se i russi avessero invaso gli ucraini, noi oggi avremmo una guerra più vicina a casa nostra, invece noi abbiamo aiutato gli ucraini a difendersi, questo ha creato un equilibrio tra le forze in campo e se si può aprire un tavolo negoziale è grazie a questo lavoro".